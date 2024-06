Una piazzola da campeggio con vista lago al costo di 22 euro al giorno. In centro Como

In fondo è proprio questo il bello di portarsi dietro la casa: ci si può fermare più o meno dove si vuole per mangiare, ma anche per dormire. Basta trovare un parcheggio e sostare con il proprio camper. Anzi, il vantaggio può essere quello di trovare un bel posteggio in posizione privilegiata, magari in centro a Como e con vista lago, e pagare il costo della sosta. Costo che, come nel caso della foto-segnalazione di una lettrice di QuiComo, è di 2 euro all'ora. Cioè, 22 euro al giorno, poiché la sosta a Como si paga dalle ore 8 del mattino alle 19 di sera. Nella foto della lettrice si vede chiaramente un furgone attrezzato per il campeggio (denominato overcar o furgone camperizzato). Il tetto si solleva per accrescere in altezza lo spazio vivibile all'interno, e il gioco è fatto. Il posteggio blu in piazza Croggi diventa così una piazzola da campeggio.