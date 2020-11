Piazza Vittoria, 'scoppia' un tubo dell'acqua: lavori in corso, possibili problemi di viabilità

Una tubazione dell’acquedotto di Le Reti questa notte ha subito una perdita importante e la pressione dell’acqua ha sollevato l’asfalto e il porfido in viale Cattaneo e in piazza Vittoria. Le Reti si è attivata per la ricerca delle perdite subito dopo la segnalazione del Comune, mantenendo comunque il servizio all’utenza. I lavori sono proseguiti nella notte. Viale Cattaneo resterà chiuso fino al ripristino della pavimentazione.

Al momento i residenti in ztl che provengono da viale Varese possono entrare in città murata imboccando via Diaz dall’area mercatale; chi proviene da viale Varese prende via Cadorna, scende da via Milano e torna in piazza Vittoria oltre l’area interessata dal cantiere. In base alla durata stimata degli interventi, che si potrà avere nelle prossime ore, e alle condizioni del traffico che si osserveranno, si valuterà se modificare la viabilità. Seguiranno aggiornamenti.

