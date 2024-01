Piazza Cavour, la pista del ghiaccio rimane aperta per altri due weekend

La pista del ghiaccio allestita in piazza Cavour in occasione di Natale, che avrebbe dovuto salutare la città subito dopo l'Epifania rimarrà invece ancora a disposizione della città fino al prossimo 21 gennaio.Altri due weekend quindi per pattinare di fronte al lago di Como.

Vista la risposta positiva dell’utenza, il gestore si è rivolto al Comune di Como per far richiesta di un motivato prolungamento del contratto, subito accolta da Palazzo Cernezzi. Nel documento dirigenziale si legge dunque quanto segue: “Dato atto che la richiesta di proroga è motivata e fondata in quanto l’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla cittadinanza e la pista di pattinaggio ha ottenuto un buon numero di presenze, con particolare riferimento alle fasce di età più giovani e considerato che nei giorni tra l’8 gennaio e il 5 febbraio in piazza Cavour non sono previste altre attività”.