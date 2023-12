Il piano del traffico per la Città dei Balocchi a Cernobbio

Nel periodo dal 7 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 comincerà la kermesse natalizia “Città dei Balocchi", il cui svolgimento inciderà, in maniera significativa, sul sistema viabilistico ordinario.

In tutte le giornate festive e pre-festive del 09-10-16-17-23-24-25-26-30-31 dicembre 2023 e 01-06-07 gennaio 2024, oltre alle giornate di mercato del 06-13-20-27 dicembre 2023 e 03-10 gennaio 2024, sarà interdetta la circolazione dei veicoli Iungo Via Garibaldi, via Erba, via Besana Monti, dalle ore 08:30 alle 19:30, ad eccezione:

• dei residenti all'interno dell'area ZTL, delle vie del centro storico tra Piazza Belinzaghi e Piazza Risorgimento.

• dei veicoli di emergenza e dei mezzi di servizio.

• di eventuali allestitori della manifestazione e dei fornitori delle attività presenti nell'area dell'evento.

La Polizia Locale, dopo averne verificato l'effettiva esigenza, avrà facoltà di attivare le anzidette misure anche in ulteriori giorni e fasce orarie.

In caso di necessità, a tutela della sicurezza dei pedoni, la Polizia Locale potrà inoltre interdire la circolazione Iungo Via Montegrappa, daIl'intersezione con Via Regina, nel periodo 07.12.2023/ 07.01.2024.

Richiamata l’ordinanza 67 del 4.12.2023, fino a mercoledì 10 gennaio 2024 saranno in vigore le seguenti modifiche:

• Parcheggio di Largo Perlasca, area retrostante il palazzo comunale, mercoledì dalle 07:00 alle 14:00 disco orario massimo 2 ore, il resto della settimana parcheggi blu riservati ad addetti e residenti autorizzati;

• Parcheggio di Via Filzi (zona retrostante "EdilCernobbio") stalli blu;

• Via Libertà, area antistante la Polizia Locale, mercoledì dalle 07:00 alle 14:00 disco orario massimo 2 ore;

• Autosilo di Villa Erba, costo giornaliero 3 euro o 1 euro per 3 ore,

• Viale Matteotti 39 (fronte strada) stalli bianchi;

• Divieto di sosta nello spazio antistante largo Campanini, ad eccezione del bus navetta diretto alle frazioni;

• Divieto di sosta negli stalli blu posti in Piazza Belinzaghi all'interno, di fronte l'accesso carraio ristorante “la Piazzetta";

• La sospensione del transito veicolare della corsia ascendente della sp71 nel Comune di Cernobbio (direz. da Como a Moltrasio) dal ponte del Breggia sino a Largo Luchino Visconti (transito consentito ai mezzi di soccorso e pubblici);

• la Sp 71 via Regina direzione sud sarà percorribile fino al confine con il Comune di Como sino a saturazione dell'autosilo di villa Erba dopodiché sarà attuata la deviazione dei veicoli in via V Giornate con sospensione del transito veicolare da via V Giornate sino al confine con il Comune di Como;

• L'ingresso nel Comune di Cernobbio sarà consentito da via Pontenuovo - via V Giornate

— via Manzoni - via Aquileia.