Proteste per la nuova segnaletica di via Oltrecolle: una petizione per chiedere di cambiarla

La nuova segnaletica di via Oltrecolle a Como ha sollevato numerose polemiche. Secondo molti il ristringimento della corsia in discesa con l'eliminazione di un lungo tratto di quella per la svolta a destra in via Madruzza avrebbe una duplice conseguenza: rischia di causare incidenti e provoca una coda che in taluni orari di punta diventa insostenibile per chi si trova in colonna proveniente da Lora.

Su change.org il comasco Erik Senesi ha lanciato una petizione per chiedere di ripristinare la vecchia segnaletica: "Sicuramente ci sarà stato uno studio - si legge nel testo della petizione - e ci sarà una logica in quello che è stato fatto nella strada di via Oltrecolle. Ma c'è già stato un incidente e molti sono stati sfiorati. Senza parlare della coda che si genera senza più la corsia per la svolta a destra in via Madruzza. Chiediamo una segnaletica come quella che c'era prima con due corsie che scendono e una che sale".