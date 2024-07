Salviamo il mercato coperto dei produttori locali: 1200 firme in pochi giorni per la petizione online

La protesta degli agricoltori locali per la chiusura del mercato coperto (Co.Mac) arriva sul web. La petizione online, lanciata sulla piattaforma Change.org, ha superato in pochi giorni 1200 firme. Al centro dell’appello, lanciato da Chiara Bassani, l’opposizione alla chiusura ( a causa dei lavori di ristruttarazione del padiglione, ndr) del mercato coperto in città attivo da oltre dieci anni.



“La convenzione con il Comune è scaduta - si legge nel testo della petizione - e le varie proroghe ottenute in vista della pubblicazione del bando da parte del Comune, non vengono più accordate”. Così di fronte alla possibilità della chiusura del mercato per lavori di riorganizzazione e adeguamento edilizio che, si legge nella petizione, “non sono ancora stati programmati e che non hanno nessuna data di inizio”, gli agricoltori del mercato hanno lanciato la petizione online preoccupati per il destino delle loro aziende.



“Si rischia di paralizzare a tempo indeterminato - continua l’appello - un servizio importantissimo per i cittadini comaschi e la chiusura di 15 aziende agricole con licenziamento dei relativi dipendenti”. Inoltre, si sottolinea nella petizione, l’eventualità di “dover buttar via i prodotti e abbattere il bestiame con grave danno per il settore”.

"In questi mesi il Co.Mac è stato attaccato molte volte a livello mediatico, è stato accusato di non pagare la tassa per l’occupazione quando in realtà ha pagato tutto e il ritardo nei pagamenti era dovuto esclusivamente ad errori di Palazzo Cernezzi, è stato definito un Obbrobrio quando in realtà basta una visita nel Padiglione per poter apprezzare la qualità dei prodotti e l’ordine che c’è in questo Padiglione",