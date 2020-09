Un dormitorio intitolato a Don Roberto Malgesini: scatta la petizione

Una petizione per chiedere la realizzazione di un dormitorio per senza fissa dimora intitolato a Don Roberto Malgesini. E' la richiesta lanciata attraverso una petizione promossa da Beatrice Lo Faro sul sito di raccolte firme change.org. La notizia, apparsa sul sito di Altra Como, ha totalizzato in un giorno quasi 2mila firme.

La petizione è indirizzata all'amministrazione comunale di Como. Ecco il testo.

