Ascensore guasto da un anno al cimitero di Monte Olimpino: scatta la petizione

L'ascensore del cimitero di Monte Olimpino è guasto da oltre 46 settimane. Da quasi un anno gli anziani che hanno il caro estinto tumulato ai piani superiori accusano serie disagi, non solo fisici ma anche morali viste le difficoltà che incontrano per posare un fiore davanti alla lapide. L'ex consigliere comunale Vittorio Mottola, da sempre impegnato sui problemi dei quartieri di Sagnino e Monte Olimpino, si è preso a cuore di questa situazione e ha promosso insieme ad altri cittadini una petizione per chiedere la riparazione del cimitero.

La petizione evidenzia i continui rinvii della sistemazione da parte dell'amministrazione comunale. "Una passerella di collegamento tra l'ala nuova dove funziona l'ascensore e quella vecchia - commenta Mottola - avrebbe potuto temporaneamente risolvere il problema. Invece dopo quasi un anno ancora anziani e disabili non possono accedere al primo e secondo piano per pregare davanti alle tombe dei propri cari".

L'ascensore guasto, però, non è l'unico problema che affligge il cimitero di Monte Olimpino. "In occasione della raccolta firme - fa sapere Mottola - abbiamo raccolto numerose segnalazioni riguardanti altri problemi, come per esempio la pulizia e la manutenzione del tetto. Sono tutti aspetti che porteremo all'attenzione dell'amministrazione comunale in un secondo momento".