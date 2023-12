Pescavano con la corrente elettrica nel Lago di Alserio e con nasse illegali in quello di Montorfano

Il 2023 è stato un anno di notevole impegno per la sezione di vigilanza ittica della polizia provinciale, che ha visto l'elevazione di ben 435 verbali di trasgressione in materia di pesca. Questo impegno si è concentrato su diversi fronti, coinvolgendo sia pescatori dilettanti che professionisti, con l'aggiunta di 4 notizie di reato. Tra le diverse attività svolte, spiccano gli interventi repressivi nei laghi briantei, in particolare nel Lago di Alserio, dove sono state rese pubbliche e sanzionate attività di pesca con corrente elettrica condotte da cittadini stranieri.

Un cittadino albanese è stato multato con 4mila euro per la costruzione e l'utilizzo di nasse illegali nel Lago di Montorfano. Altrettanto significativa è stata l'elevazione di un centinaio di verbali durante la frega stagionale degli agoni, con oltre un quintale e mezzo di pesce sequestrato e successivamente devoluto ad enti socio-assistenziali. Le azioni di prevenzione e repressione della recidività nell'esercizio della pesca abusiva hanno comportato il sanzionamento del dirigente di un'associazione di pescatori locale, già al suo quinto verbale in materia di pesca. Inoltre, è stata attuata un'azione preventiva contro l'attività di semina abusiva di trote iridee in fiumi e torrenti, portando all'accertamento dell'immissione di circa una tonnellata di trote iridee nel tratto comasco dell'Adda negli ultimi 8 anni, da parte di una nota associazione pescatoria.

Infine, numerosi interventi di repressione della pesca abusiva sono stati condotti nelle acque del Lario al largo di Bellagio, focalizzandosi sull'utilizzo di spaderne e reti proibite. Queste attività testimoniano l'incessante impegno della Polizia Provinciale nella tutela degli ecosistemi acquatici, mirando a prevenire pratiche di pesca illegale che rappresentano una minaccia per la biodiversità dei laghi e dei fiumi nella regione.