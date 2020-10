Pesca a Como, ecco dove è consentita e dove no

Lo scorso 30 settembre il consiglio comunale di Como ha votato favorevolmente circa la modifica della parte del regolamento di Polizia Locale che regola la pesca dalle rive della città di Como (20 favorevoli, 3 contrari). "Per arrivare fino qui - ricorda il gruppo pescatori Alpha - ci abbiamo messo impegno, abbiamo svolto manifestazioni, incontrato gli amministratori della città (che ringraziamo per il dialogo costruttivo e per averci ascoltato), ci siamo confrontati con APS e abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare la possibilità a tutti i pescatori di continuare a pescare dalle rive cittadine nel rispetto delle regole e in armonia con tutti gli altri fruitori delle sponde cittadine. Il risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme crediamo che sia un ottimo risultato, sostanzialmente

In sintesi

Divieto totale di pesca:

- nel tratto che va da dopo la diga di Sant'Agostino fino alla fine della passeggiata Zambrotta

- sul tondello della diga foranea e nel parco di Villa Olmo.

Dove è consentito

Sulla diga foranea ad eccezione appunto del tondello, secondo fasce orarie estive/invernali.

Lungo tutte le altre sponde cittadine si può pescare sempre H24, nel rispetto degli altri fruitori delle sponde (turisti, runners, eccetera).

"Abbiamo ottenuto molto conclude Alpha - ora chiediamo ai pescatori di rispettare il regolamento di Polizia Locale di Como, diamo prova del buonsenso che da sempre ci contraddistingue, teniamo pulito dove peschiamo e rispettiamo tutti, siamo le sentinelle del Lario e questo non dobbiamo dimenticarcelo.

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, grazie a tutti gli Alpha.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La modifica approvata entrerà a vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio.