Pesca a Como, ecco dove è consentita e dove no

Il nuovo regolamento che regola la pesca dalle rive della città di Como è in vigore dall'1 gennaio 2021. "Per arrivare fino qui - ricorda il gruppo pescatori Alpha - ci abbiamo messo impegno, abbiamo svolto manifestazioni, incontrato gli amministratori della città (che ringraziamo per il dialogo costruttivo e per averci ascoltato), ci siamo confrontati con APS e abbiamo fatto tutto quello che potevamo per dare la possibilità a tutti i pescatori di continuare a pescare dalle rive cittadine nel rispetto delle regole e in armonia con tutti gli altri fruitori delle sponde cittadine. Il risultato che abbiamo ottenuto tutti insieme crediamo che sia un ottimo risultato".

In sintesi

Divieto totale di pesca:

- nel tratto che va da dopo la diga di Sant'Agostino fino alla fine della passeggiata Zambrotta

- sul tondello della diga foranea e nel parco di Villa Olmo.

Dove è consentito

Sulla diga foranea con eccezione appunto del tondello, secondo fasce orarie estive/invernali.

Lungo tutte le altre sponde cittadine si può pescare sempre H24, nel rispetto degli altri fruitori delle sponde (turisti, runners, eccetera).

"Abbiamo ottenuto molto conclude Alpha - ora chiediamo ai pescatori di rispettare il regolamento di Polizia Locale di Como, diamo prova del buonsenso che da sempre ci contraddistingue, teniamo pulito dove peschiamo e rispettiamo tutti, siamo le sentinelle del Lario e questo non dobbiamo dimenticarcelo.

Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, grazie a tutti gli Alpha.

La modifica approvata entrerà a vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'albo pretorio.