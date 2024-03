La protesta dei giostrai attraverso la città: il percorso e i divieti

Venerdì 15 marzo, la città di Como sarà teatro di una grande protesta che vedrà cittadini e attivisti percorrere le vie principali in un corteo organizzato. Di seguito, trovate tutte le informazioni necessarie per organizzarvi al meglio, inclusi i dettagli sul percorso del corteo, i divieti di sosta e le modifiche alla circolazione.

Divieti di sosta e rimozione forzata

Per garantire lo svolgimento sicuro della manifestazione, è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata. Questo divieto riguarderà tutte le categorie di veicoli e sarà in vigore dalle ore 12:00 alle 19:00 del 15 marzo, o fino a cessate esigenze, nelle seguenti aree: piazza Atleti Azzurri d'Italia, area compresa tra via Canturina e via Sportivi Comaschi.

Percorso del corteo

Il corteo avrà inizio alle ore 12 in Piazza Atleti Azzurri d'Italia e percorrerà le seguenti vie: via Sportivi Comaschi via Canturina, piazza Camerlata, via Napoleona, piazza San Rocco, via Milano, piazza Vittoria, largo Spallino, via Battisti, via Nazario Sauro, via Bertinelli, piazza Verdi, via Rodari, piazza Roma, via Bianchi Giovani, piazza Cavour, via Fontana, via Cairoli, L. Lario Trento, viale Rosselli, viale Masia, viale Innocenzo XI, viale Roosevelt, via Grandi, piazza San Rocco, via Napoleona, piazza Camerlata, via Canturina, via Turati, via Donatori di sangue, via Muggiò, via Sportivi Comaschi e arrivo piazza Atleti Azzurri d’Italia.

Strade chiuse ed eccezioni ai divieti

Dalle ore 13, limitatamente al passaggio del corteo, sarà sospesa la circolazione di tutte le categorie di veicoli, inclusi quelli dei residenti, lungo il percorso del corteo. La sospensione è necessaria per garantire la sicurezza di tutti. I veicoli che compongono la colonna del corteo sono autorizzati al transito in deroga ai vari divieti, esclusivamente sulle piazze e vie indicate. Sarà garantito il transito ai mezzi di soccorso sanitario, tecnico urgente e pronto intervento in servizio di emergenza. La polizia locale, inoltre, potrebbe modificare il percorso del corteo in caso di esigenze viabilistiche particolari o assumere altri provvedimenti temporanei per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.