Perché gli elicotteri e un aereo bimotore volavano sopra Como e provincia

Nessun incidente e nessuna emergenza. Ieri 6 ottobre alcuni elicotteri hanno sorvolato su Como e altre zone del Comasco per grande parte della giornata. Ce lo avete segnalato in molti ma non si trattava, appunto, di nulla di grave ma semplicemente delle prove per il Giro di Lombardia che proprio oggi, sabato 7 ottobre, parte da piazza Cavour a Como. Il giro, infatti, prevede anche delle riprese aeree (questa la pagina Facebook ufficiale) e elicotteri e anche un aereo bimotore servono da fare come ponte radio.

A questo Link troverete le limitazioni per la giornata di oggi. Inoltre sul sito di Asf troverete anche le modifiche alle corse dovute al Giro di Lombardia. E che vinca il migliore!