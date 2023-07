Per Como Pulita si arrende: "Le autorità non fanno abbastanza contro i vandali"

Per Como Pulita, l'associazione che da circa un decennio ripulisce muri, palazzi, monumenti, ringhiere e arredi urbani della città dalle scritte dei vandali, ha deciso di deporre le armi e abbandonare la sua battaglia. E' un vero e proprio annuncio di resa quello pubblicato dal presidente Gianluca Vicini sulla pagina Facebook dell'associazione: "Visto i quotidiani atti di vandalismo che colpiscono la Nostra Città. Visto che i nostri meravigliosi Volontari sono quotidianamente impegnati a ripristinare decine di danneggiamenti. Visto che da almeno dieci anni, la Procura della Repubblica di Como, la Polizia Locale di Como, le altre Autorità competenti…non hanno formulato un adeguato contrasto a questo quotidiano stillicidio di atti vandalici. La nostra Associazione ha deciso con estremo rammarico e con effetto immediato di: Sospendere tutte le pulizie a terra (con le pinze raccogli rifiuti…) in città e quartieri periferici. Annullare le pulizie già programmate con Scuole, altre Associazioni Cittadine ed Aziende del Territorio. Rimandare a data da definirsi le operazioni di decoro urbano già programmate. Ci dispiace enormemente per la nostra Città e per i nostri concittadini, perché purtroppo è evidente che Como patirà un danno d’immagine non indifferente".

La reazione

“Siamo estremamente dispiaciuti del fatto che una realtà importante della nostra città come Per Como Pulita sia stata costretta ad arrendersi e a cessare temporaneamente le proprie attività. L’associazione contribuiva da anni a preservare la bellezza del nostro territorio, con grande impegno, seppur silenziosamente. In un momento come questo, desideriamo esprimere la nostra vicinanza ai volontari del gruppo e siamo pronti a sostenerli e ad aiutarli a creare le migliori condizioni per una ripartenza” dichiara Eleonora Galli, consigliere comunale del Partito Democratico di Como.

“Spiace molto pensare che chi si prodiga da anni per il bene di Como - ha aggiunto Galli - abbia dovuto dare forfait, a causa della crescente inciviltà, ma anche e soprattutto per la condizione di solitudine in cui l’associazione è stata lasciata dalle istituzioni. Fa specie pensare che il sindaco Rapinese, in passato grande sostenitore della consegna dell’Abbondino d’Oro a Per Como Pulita, oggi non si preoccupi di fornire loro il supporto necessario. Il sindaco ascolti e aiuti i volontari, a cui, tutti noi, dovremmo solo dire grazie”.