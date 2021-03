Lago di Como, Il Sereno inaugura il miglior attico del mondo: la Penthouse Suite si fa ancora più bella

Le grandi riviste estere che si occupano di design e lusso parlano di questo gioiello del Lago di Como: la Penthouse dell'hotel Il Sereno. Già considerato il miglior attico del mondo, la super suite che verrà inaugurata a giugno è un ulteriore passo in alto verso la vetta dell'Olimpo degli hotel di lusso. L'archistar Patricia Urquiola e l'albergatore Luis Contreras hanno così pensato a qualcosa che, per certi versi, è rivoluzionario se non addirittura incredibile.

L'attico era già considerato come uno tra i migliori al mondo, ma Urquiola e Contreras hanno voluto superarsi. Gli interni si ispirano al classico glamour italiano del dopoguerra, a "La Dolce Vita", ai migliori designer italiani che non hanno solo fatto la storia del desiogn italiano, ma che hanno indirizzato il gusto e lo stile di generazioni di colleghi.

La scelta dei mobili è un omaggio ai pezzi emblematici e indimenticabili del design italiano ma anche alla tradizione della loro produzione locale e all'architettura degli anni del dopoguerra. E' prev ista, per intenderci, una miscela di nuovi pezzi su misura di Patricia Urquiola, così come alcuni dei suoi ultimi progetti di design come il divano Fat-Fat di B&B Italia disegnato per Il Sereno e pezzi classici di artisti come Franco Albini e Gio Ponti.

Resta l'uso di materiali naturali provenienti dal territorio e altri materiali pregiati, come i soffitti in noce, pareti in palissandro blu e pavimenti in pietra locale Ceppo di Grè.

I pavimenti in terrazzo alla veneziana saranno combinati con le piastrelle geometriche per donare un look classico ma allo stesso tempo nuovo. Anche la parete della camera da letto è realizzata in Ceppo, appositamente scanalata per una resa di ulteriore consistenza. Un'altra pietra locale, la ricca e verde Verdi Alpi, riveste la parete del soggiorno.

La Penthouse Suite è accessibile con un ascensore dedicato, lo spazio abitabile misura circa 487 metri quadrati, la terrazz è di 97 metri quadrati, mentre il giardino di pertinenza è di 166 metri quadrati. C'è un ampio soggiorno con zona pranzo, due bagni e camera da letto principale, che può ospitare fino a quattro persone.