Va in pensione Rosario Perna, la voce della polizia locale di Como

Per il sovraintendente della Polizia Locale di Como Rosario Perna, classe 1957, è arrivato il momento della pensione.

Dopo altre esperienze lavorative, nel 1994 ha deciso di intraprendere la carriera nella Polizia locale dove ha trascorso 26 anni, prima come agente viabilista e poi come automontato, ma per gran parte della sua esperienza professionale è stato protagonista come addetto alla Centrale Operativa, di cui per un breve periodo è stato anche il coordinatore, e, come tale, "voce" conosciuta dalle tante persone che chiamano il Pronto Intervento del corpo di Polizia locale per emergenze o semplicemente per informazioni. Sul lavoro ha portato tanta allegria e pazienza, ha prestato attenzione ai problemi della cittadinanza, ha sempre fornito risposte anche ai quesiti più particolari con professionalità e gentilezza.

Da sempre tifoso del Napoli Calcio, ha ricevuto in dono dai colleghi alcuni gadget della squadra tra cui la maglia commemorativa di Maradona. Le normative vigenti per il contenimento dei contagi non hanno permesso la consueta festa, ma nell'ultimo giorno di lavoro, l'antivigilia di Natale, una piccola delegazione lo ha salutato con un brindisi e una fetta di torta.