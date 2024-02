Una delle peggiori (e più pericolose) pensiline del bus di Como e provincia

Versa in uno stato pietoso la pensilina della fermata del bus situata a metà di via Napoleona, sul lato in discesa in prossimità della Scalinata 67° Regimento Fanteria di Legnano. La foto-segnalazione di un lettore di QuiComo ben documenta non solo lo stato di degrado della pensilina e dell'area circostante, ma anche la sua pericolosità. Infatti, la parete posteriore della pensilina è completamente assente e aperta su un ripido pendio ricoperto di sporcizia e sterpaglie.