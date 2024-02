Zia Roby va in pensione, 40 anni di straordinaria carriera dedicata ai bambini: "Mi avete resa fortunata"

"Vediamo se c'è il topino furbo e birichino". Per chi ha avuto la dottoressa Roberta Marzorati come pediatra questa frase suona famigliare. E' la frase che la dottoressa pronunciava dolcemente e allegramente tutte le volte che sbirciava nelle orecchie dei suoi piccoli pazienti con l'otoscopio. Parole in grado di mettere a proprio agio e di buon umore chiunque e rendere divertente per i bambini persino la visita medica. Il topino, però, non si farà più vedere. Dopo quarant'anni dedicati con amore e passione alla pediatria, la dottoressa Roberta Marzorati, conosciuta affettuosamente come "Zia Roby" dalla comunità di Como e dai suoi piccoli pazienti, ha deciso di andare in pensione. Una scelta maturata non per una questione di età o di stanchezza, ma per l'immutabile desiderio di garantire sempre il massimo del suo impegno professionale, senza mai scendere al di sotto del 100% nella cura e nell'attenzione verso i bambini che ha seguito.

La carriera della dottoressa Marzorati è stata segnata da un profondo legame con i suoi piccoli pazienti, tanto che il suo studio in via Manara è ornato da centinaia di disegni, testimonianza tangibile dell'affetto e della gratitudine dei molti bambini e famiglie che ha accompagnato lungo il percorso di crescita e di guarigione. Questi disegni sono il simbolo di un rapporto speciale, costruito giorno dopo giorno, visita dopo visita, con oltre 4mila bambini assistiti nel corso di una carriera straordinaria.

La decisione di ritirarsi arriva in un momento in cui la dottoressa sente di poter ancora offrire molto, ma è guidata dalla volontà di lasciare mentre si trova ancora al culmine delle sue capacità. "Non voglio rischiare di non poter più dare il meglio di me ad ogni bambino che attraversa la porta del mio studio", spiega Marzorati, esprimendo un concetto di professionalità e dedizione raramente incontrati.

Roberta Marzorati ha sempre vissuto il suo lavoro con una passione incrollabile, che tuttavia, come lei stessa ammette, è sbocciata solo dopo aver intrapreso la carriera di pediatra. La scelta della pediatria è nata da un interesse verso una specializzazione che considerasse il paziente nella sua totalità, affrontando la complessità di ogni singola persona in crescita. E questa visione si è concretizzata in un impegno senza sosta: il suo cellulare è stato sempre accessibile, pronta a ricevere e rispondere alle preoccupazioni dei genitori a qualsiasi ora, evidenziando un'eccezionale disponibilità al di là dei consueti orari di ricevimento.

La dottoressa Marzorati ha anche osservato come il sistema sanitario sia profondamente mutato negli ultimi anni, soprattutto nell'agilità di risposta alle richieste di visite ed esami specialistici. Un cambiamento che ha visto una riduzione della prontezza rispetto al periodo pre-Covid, un aspetto che ha sicuramente influenzato la sua percezione del contesto sanitario attuale.

La comunità di Como saluta quindi una professionista esemplare, che ha dedicato una vita intera al benessere dei bambini, lasciando un'impronta indelebile non solo nei cuori delle famiglie che ha aiutato, ma anche nel tessuto sanitario della città. Da domani (1 marzo) "Zia Roby" non sarà più presente nel suo studio in via Manara, ma il ricordo del suo sorriso, della sua competenza e della sua infinita gentilezza continuerà a vivere in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. "Non dimenticatemi - è il dolce e affettuoso saluto di Zia Roby - e se vi va in un bel pomeriggio d'estate invitatemi a casa vostra per una merenda sarà bello rivedersi e stare insieme. Vi porto tutti nel mio cuore, avete reso la mia vita e il mio lavoro bellissimi, so di essere stata davvero fortunata".