Pedaggi autostradali, aumenti da gennaio 2023: ecco dove

Il 2023 si apre all'insegna degli aumenti, non solo per benzina, gpl e diesel ma anche per le tariffe autostradali. Lo stop rincari era valido fino al 31 dicembre 2022 e quindi dal 1° gennaio sono scattati gli aumenti. I pedaggi sulle arterie di competenza di Autostrade per l'Italia (Aspi) dal primo gennaio sono aumentati del 2%, con aggiunta di un ulteriore +1,34% dal prossimo luglio. Il gruppo Autostrade per l'Italia controlla circa 3mila km di rete autostradale, in 15 regioni: è circa il 50% del totale della rete. Tra queste sono comprese la A9 / Lainate-Ponte Chiasso e la A8 / Milano-Varese molto utilizzate da chi vive o transita da Como e provincia.

Per completezza ecco la lista di tutte le autostrade gestite da Aspi dove ci saranno gli aumenti:

A1 – Autostrada del Sole / Milano-Napoli

A1 – Variante di Vallico / La Quercia-Aglio

A3 / Napoli Salerno

A4 – Serenissima / Milano-Brescia ovest

A7 – Autostrada dei Giovi / Serravalle Scrivia-Genova ovest dell’autostrada A7

A8 / Milano-Varese

A8 / Gallarate-innesto con A26

A9 / Lainate-Ponte Chiasso

A10 / Genova-Savona

A10 / Firenze-Pisa nord

A12 / Civitavecchia-Roma

A13 / Bologna-Padova

A14 / Bologna-Taranto

A16 / Napoli nord-Canosa di Puglia

A23 / Udine nord-Tarvisio

A26 / Genova Voltri-Innesto SS 33

A26 / diramazione A4 Stroppiana-Santhià

A26 / diramazione A7 Predosa-Bettole di Tortona

A27 / innesto A57-Pian di Vedoia

A30 / Caserta-Salerno

Dove non aumenteranno i pedaggi

Niente rincari per le società con aggiornamento del piano economico in corso. Nel dettaglio: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Milano Serravalle, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - Tronco Autocisa, Società Autostrade Valdostane S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Autostrada dei Fiori S.p.A. - A6, Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., Società Autostrada Tirrenica p.A., Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A, Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

Lo stesso vale per le società con concessione scaduta: Autostrada del Brennero S.p.A, Società Autostrada Ligure Toscana p.A. - A12 Tronco Ligure Toscano -, Autovie Venete S.p.A., SATAP S.p.A. - Tronco Torino, Alessandria, Piacenza, Autostrada dei Fiori S.p.A., Società per Azioni Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta. Niente aumenti nemmeno per la BreBeMi e la Pedemontana Lombarda.