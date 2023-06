Una pecora fuori dal gregge: vive con i cervi e si crede una di loro

Ha deciso di uscire, letteralmente, fuori dal gregge per condurre una vita da cervo. La pecora in questione vive ad Argegno dove la si vede spesso correre libera insieme a un piccolo branco di tre giovani cerve. Con loro corre selvatica e bruca l'erba. Certo è un po' goffa, meno agile delle sue sorelle acquisite, ma sembra proprio non rendersene conto. "L'abbiamo avvistata la prima volta circa sei mesi fa - racconta Cristiana Turati, cittadina di Argegno - e da allora la vediamo spesso ed è sempre insieme a questo piccolo branco di cerve che sembrano averla accolta nel gruppo proprio come se fosse una di loro. Presumiamo si tratti di una pecora appartenente a un gregge della zona, ed sicuramente marchiata".