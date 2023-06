Nuova alba per il Patria: lascia Villa Olmo e va alla Navigazione

Come avevamo in parte anticipato in questo articolo in cui si raccontava della possibilità di una nuova vita per il Patria dopo che la Provincia, armatore dello storico piroscafo, aveva revocato definitivamente la concessione ai privati, nello specifico alla Como Lake Steamship Company di Giorgio Porta ed Enrico Guggiari, alla fine il Patria ha finalmente trovato un nuovo approdo.

Andrà infatti alla Navigazione che, raggiunto l'accordo con Villa Saporiti, la prossima settimana, per la precisione ld5 giugno, simbolicamente a bordi del Priroscafo Concordia, sottoscriverà alla presenza della stampa il contratto di concessione in uso del Piroscafo Patria con il quale l’Ente governativo si impegna a portare a compimento il progetto di recupero di un bene di particolare interesse “storico e storico-relazionale”.