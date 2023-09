La Pasticceria Sartori di Erba premiata dal Gambero Rosso

Tre chicchi e tre tazzine da parte del Gambero Rosso per la Pasticceria Sartori di Erba in via Volta 14. Col suo cortile tutto da vivere, il bar si caratterizza per la continua ricerca. Secondo la guida merita una sosta la colazione, grazie alla caffetteria eseguita ad arte e agli ottimi lievitati di Anna Sartori, pasticcera esperta e grande cultrice del lievito madre vivo. La pasticceria, anche vegana, propone monoporzioni, paste, torte, biscotteria e dolci delle festività. Ma, nel weekend, è possibile anche fare il brunch e l'aperitivo serale. Da provare è infine il gelato, in gusti classici e super originali come more e tiglio o liquirizia e maggiorana. Insomma, un vero successo e grande soddisfazione da parte dei titolari che ringraziano la loro clientela su Facebook: "Grazie a tutti voi, concittadini e affezionati clienti, per le vostre dimostrazioni di affetto sentito, per l’apprezzamento del nostro lavoro, che ci avete comunicato su questo social alla notizia del grande riconoscimento sulla Guida Bar d’Italia 2024.

Vi aspettiamo come sempre tutti i giorni in Pasticceria con i nostri sorrisi e tutto quanto vi potrà piacere.

Anna, Giuseppe e Roberta"