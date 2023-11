Esondazione del lago, mancano le passerelle: in piazza Cavour non si passa neanche a piedi

Aumentano i disagi causati dall'esondazione del lago di Como in piazza Cavour. Disagi non solo al traffico, ma anche ai pedoni. Tante le persone che nel primo pomeriggio del 2 novembre speravano di poter transitare a piedi in piazza Cavour per andare su Lungo Lario Trieste (e viceversa). Del resto questo passaggio è sempre stato reso percorribile grazie al posizionamento di passerelle anche durante esondazioni ben peggiori. "Le passerelle - ha dichiarato alle 14.30 l'assessore alla Protezione Civile di Como, Michele Cappelletti - saranno montate a breve. E' stata già data disposizione di procedere in questo senso". Dunque, un disagio che dovrebbe essere risolto già nelle prossime ore.