La passeggiata della vergogna a Como: "Basta spostarsi pochi metri dalle rotte turistiche"

C'è un sentiero a Como Sagnino che si prende da via San Giacomo e porta a Maslianico vicino al Bennet. E proprio qui Loris Lucini ha visto questa sorta di discarica a cielo aperto dove si può trovare davvero di tutto: vecchi pneumatici, secchi di plastica, spazzatura di varia provenienza e periodi. Molte persone scendono dalla via che passa sopra e usano lo spiazzo a modi discarica, nella totale indifferenza, come se oramai la cosa fosse in qualche modo tollerata.

Ci scrive Loris: "Purtroppo la sensibilità per il territorio e gli animali nel comune di Como non sono considerate delle priorità, basta che il centro sia ordinato così i turisti possono fare belle foto e sono contenti. Ti sposti di qualche centinaio di metri dal centro e di situazioni così ne trovi a non finire come certamente in molti avranno notato. Spero di essere stato utile e magari di sollevare un po’ più di attenzione su questi scempi. Grazie e buon lavoro".