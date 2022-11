Passeggiata dell'amore, iniziati i lavori per riaprirla

Sono iniziati questa mattina i lavori per ripristinare il sentiero tra Villa Geno e via Torno, conosciuto anche come Via dell’Amore. Il percorso sarà completamente chiuso al passaggio per la pulizia generale dell’area interessata per circa un mese. L’intervento è stato affidato all’azienda specializzata Ronchetti di Lipomo grazie a un finanziamento del Comune di Como di circa 26mila euro".

Così l'assessore al Verde Ivan Matteo Lombardi: "Oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione della c.d. “Passeggiata dell’amore” ossia di quel tratto di sentiero facente parte, all’epoca, del Parco Regina Margherita, parco che si snodava da Viale Geno alla via Torno. E’ il primo vero e proprio progetto che seguo in prima persona come Assessore al Verde e che ha preso il via nel mese di agosto con una pulizia straordinaria del sedime occasionata dall’incendio verificatosi nelle immediate vicinanze. Con una spesa di Euro 26.800,00 (la determina è pubblica e se volete la trovate sul sito del Comune) si provvederà al taglio ed eliminazione della vegetazione spontanea infestante formatasi lungo il sentiero, nonché alla pulizia del sottobosco ed alla eliminazione di alberi non più vegeti, ridando finalmente dignità e bellezza ad un luogo dimenticato della nostra bella Como. Successivamente e separatamente si procederà con la sistemazione anche del sentiero e del parapetto-corrimano esistente, così da rendere il percorso perfettamente fruibile ai cittadini ed ai turisti il tutto, auspicabilmente, entro fine anno".

"Si tratta di un primo tassello - aggiunge l'assessore - di una serie di interventi che coinvolgeranno Viale Geno. Una ulteriore opera, già progettata in fattibilità, riguarda la riqualificazione della parte finale di questo luogo incantato, con la eliminazione delle querce palustri attualmente in stato di grave deperimento (alcune anche morte) la piantumazione di nuove essenze e la sistemazione anche del tratto di strada pedonale che si trova dal lato opposto al lago, attualmente in condizioni miserrime. Verrà effettuata inoltre la pulizia totale dell’area verde frontistante la Como Nuoto (retro della c.d. Capannina) dove la vegetazione ha occultato la rete di sicurezza a suo tempo posata. Da ultimo, come già comunicato, la complessiva riqualificazione della c.d. Passeggiata dell’Amore, nella volontà dell’Amministrazione si lega alla riapertura del sentiero pedonale che arriva fino a Blevio, opera che anche grazie anche all’apporto dell’Assessore alla Cultura Enrico Colombo, sta muovendo i primissimi passi".