Passaporto a Como, arriva l'open day in questura

Sabato 13 luglio è prevista un’apertura straordinaria degli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di Como, che implementerà il quotidiano impegno nella trattazione dei documenti di viaggio. L’ufficio passaporti seguirà il seguente orario: dalle 8.30 alle 13.00, per la sola ricezione delle istanze di rilascio passaporti esclusivamente per i cittadini che effettueranno prenotazione online tramite agenda elettronica per il suddetto giorno e fascia oraria. Il servizio è stato ideato per andare ulteriormente incontro alle esigenze del cittadino, considerato l'attuale periodo di vacanze estive.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni e orari riportati sulla pagina della Questura di Como: .