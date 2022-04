Danneggiate le sbarre di un passaggio a livello: ritardi sui treni Trenord tra Como e Milano

Un incidente automobilistico ha causato il danneggiamento di un passaggio a livello tra le stazioni di Portichetto-Luisago e Grandate-Breccia. Il danno è stato presto riparato ma i disagi alla viabilità dei treni è stata inevitabile. Per esempio il treno in partenza da Como Lago alle 10.16 il cui arrivo era previsto a Milano Cadorna per le 11.17, ha avuto mezz'ora di ritardo.