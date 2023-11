Partita Como-Lecco: "Il contributo dei tifosi alla città? Urina, feci e ragazzi che mostrano i genitali"

Ieri 28 novembre si è tenuta la partita Como-Lecco allo stadio Sinigaglia che si è conclusa con un pareggio. Questo il risultato sportivo, per quanto riguarda le "conseguenze" in città sono tante le cose segnalate: a partire dal traffico fino a atti incivili come quello che ci racconta nella sua segnalazione il nostro lettore, un residente della zona che per ovvi motivi preferisce rimanere anonimo.

Il contributo dei tifosi alla città

"Ieri sera, ci scrive, c’è stata la partita Como-Lecco allo stadio Sinigaglia, per la solita grande gioia di noi residenti invitati a spostare le auto per tutta la giornata (pur pagando l’abbonamento pieno agli stalli blu) e a vederci rimuovere le auto se non ci ricordiamo di spostarle fin dalla mattina. La tradizione è sempre la stessa: noi residenti paghiamo le tasse e gli stipendi delle centinaia di carabinieri e poliziotti impegnati a far divertire qualche decina di tifosi (comaschi ed esterni). In più siamo obbligati in prima persona a stendere tappeti rossi a questi tifosi che per ringraziare ci lasciano i loro rifiuti (bicchieri, cartacce, ma soprattutto feci e urina) sui nostri muri e alle nostre porte. Naturalmente, vorrei sottolineare, parlo anche e soprattutto dei tifosi del Como. Questo è il loro modo di interpretare la città. E taccio sul piacere di far vedere a bambini e bambine appena usciti da scuola gente ubriaca che bestemmia, rutta ostentatamente e mostra allegramente i genitali ridendo in gruppo. Ah sì, perché ricordo che davanti allo stadio c’è una scuola elementare, la Corridoni.

E proprio qui il fine intelletto dei tifosi è andato a dar prova di sé: ieri sera sono stati lanciati nel giardino della scuola petardi e fumogeni che hanno fatto divampare fiamme di 4 metri e accorrere i vigili del fuoco. Sono stato testimone diretto e posto qui qualche foto scattata oggi, il giorno dopo. Si vedono i frutti di questa spirale involutiva di demenza collettiva: è stato rovinato lo strato di isolamento dei muri e come al solito immagino che saremo noi soliti contribuenti a pagare. Oppure possiamo lasciare i bambini al freddo. Oppure spostiamo la scuola in periferia anche se questo è un quartiere residenziale. Oppure uccidiamo tutti i bambini e i residenti. Qualsiasi cosa, piuttosto che far pagare la cosa ai diretti interessati. Qualsiasi cosa, piuttosto che far rispettare le regole a chi le infrange. Qualsiasi cosa, piuttosto che spostare lo stadio fuori dal centro e non intasare ogni volta le strade. Mi sembra un ragionamento corretto, visto il grande apporto culturale che i tifosi regalano alla città. Alla società sportiva consiglio di farsi carico dei costi di ripristino della scuola. Forse sarebbero soldi meglio spesi e sarebbe attività più utile del distribuire figurine e tatuaggi a scuola (tra l’altro… una società privata che vende gadget può distribuire merce in una scuola pubblica?). Io qui lascio nome e cognome ma vi chiedo di non pubblicarli perché abitando in zona e potendo contare poco sull’educazione e capacità di confronto dei tifosi non vorrei aver problemi ulteriori. Grazie".