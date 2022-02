Da Lodi si va avanti Emilio: "Forse Marinella Beretta era mia cugina di secondo grado"

Emilio Carnevali ha 67 anni e vive a Turano Lodigiano, in provincia di Lodi. Come tutta Italia ha appreso dai giornali la storia della comasca Marinella Beretta, trovata priva di vita in casa, seduta sulla sedia della cucina, a distanza di due anni dalla sua morte (si presume che il decesso sia avvenuto nel settembre 2019). Una storia che ha commosso, indignato e in psrte sconvolto l'opinione pubblica per la solitudine in cui Marinella ha lasciato questa vita. Una solitudine così profonda che per due anni nessuno si è accorto che lei non c'era più.

Nel sentire quel cognome e il luogo di nascita di Marinella - il Comune di Erba - il signor Emilio è rimasto un po' più colpito di altri. Si è ricordato di sua nonna, Carolina Beretta, nata anche lei a Erba. Attraverso il ricordo di alcuni racconti di infanzia della nonna il signor Emilio ha pensato che forse Carolina potrebbe essere la sorella della nonna di Marinella. "Quando ho letto su QuiComo la storia di Marinella - racconta Emilio dopo avere contattato la nostra redazione - ho pensato che potesse essere mia cugina di secondo grado. Purtroppo non ho gli strumenti per effettuare gli opportuni approfondimenti. Spero che qualche ente o istituzione possa svolgere le opportune verifiche per capire se come penso io Marinella era davvero mia cugina. In sostanza bisogna solo capire se c'era parentela tra il padre di Marinella, Francesco Beretta, e mia nonna Carolina".