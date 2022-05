Ticosa, il parco urbano fai da te

Verrebbe da dire, senza timore di essere smentiti, che lì, dove non ci ha messo mano la politica, ci ha messo una bella pezza la natura. Certamente gli scatti di Lorenza Ceruti aiutano a far sembrare bello ciò che bello nella realtà non è. Ma la suggestione avanza spontanea come il verde. E allora, mentre tutti sono alla ricerca di un polmone verde per una città soffocata dall'inquinamento, chissà mai se in questa Ticosa involontariamente autarchica, invece di un albero di 30 piani, potrà mai nascere un nuovo respiro. Nell'attesa ci limitiamo a riportare le ironiche suggestioni dell'architetto Lorenza Ceruti.

Il parco urbano "Ticosa Selpark"

"Qui è proprio il caso di parlare di evoluzione della specie (Darwin docet) In TicosaSelfPark ci sono ormai specie (flora e fauna) che si sono ambientate e hanno trovato il loro habitat, resistenti alla qualunque.. Inoltre si può anche parlare di "ironia della sorte", nel senso che dove il verde, in città viene "curato" (per così dire) dall'uomo è totalmente arido e sembra senza vita.

Qua è spudoratamente rigoglioso! Ultimo punto di cui voglio dire è che quando appoggio (e lo faccio molto volentieri) lo sguardo sul TicosaSelfPark è che è anni che si sente parlare di BONIFICA e la "cronaca" poi ci dice che ancora non se ne è venuto a capo.

Ora vedendo la spudorata rigogliosa vegetazione SPONTANEA, non può che far venire in mente il FITORIMEDIO e cioè l'azione depurante di determinate piante. Quel processo di bonifica a basso impatto ambientale, per cui le piante stesse riducono gli inquinanti presenti nel suolo a livelli non più pericolosi per la salute...se non addirittura azzerarli. E se tra gli inquinanti ci sono pure metalli preziosi (alluminio, piombo, zinco) è possibile anche recuperarli.

Con i tempi "matusalemmici" comaschi di realizzazione delle "COSE" forse un pensiero in questa direzione sarebbe da fare...Sai che bel Parco Urbano (così tanto citato di questi tempi) avremmo...tra qualche anno. E tutto si può dire dei comaschi ..ma non che non hanno la PAZIENZA DELL'ATTESA".