Aperto il nuovo parcheggio della Santarella

Finalmente aperto il nuovo parcheggio davanti all'ex Santarellla in via Sant'Abbondio, difronte alla Questura: 91 posteggi blu e 2 per disabili. Nella giornata di oggi, 1 giugno, il parcheggio è stato praticamente inutilizzato, ma c'è da scommetterci che non appena si sarà diffusa la notizia si riempirà tutti i giorni, soprattutto nei prossimi giorni. I due parcometri presenti sono stati attivati in serata, non appena dal Comune di Como è arrivata la relativa ordinanza che ne autorizza il funzionamento. Il parcheggio stando a quanto comunicato da Csu sarà gratuito nei giorni festivi.