All'ospedale Sant'Anna parcheggio per i dipendenti allagato

Le forti e intense piogge degli ultimi due giorni hanno causato disagi anche all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il parcheggio a due piani utilizzato prevalentemente dai dipendenti. Un problema annoso, tanto è vero che Asst Lariana ha diffuso una nota stampa: "Asst Lariana è consapevole che la situazione verificatasi oggi al parcheggio bipiano, a causa dell’eccezionale maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Como, ha creato disagi agli utenti e ai lavoratori della struttura sanitaria di San Fermo della Battaglia. E’ noto che si tratta di un problema di lunga data. La nuova direzione strategica, insediatasi a inizio anno, si è attivata fin da subito per dare una risposta concreta a questa situazione concordando un piano di intervento con il Comune di San Fermo della Battaglia. Per questo motivo è stato dato mandato all’Ufficio Tecnico di Asst Lariana di attivarsi per il posizionamento di pompe idrovore per l’aspirazione dell’acqua".