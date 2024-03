L'incoscienza di quel parcheggio in via Rosales, pericoloso per auto e pedoni

Parcheggi e multe sono temi molto sentiti dai cittadini di Como. Una nostra lettrice ci invia foto e segnalazione di un parcheggio davvero pericoloso in via Rosales. Ci scrive: "A seguito della segnalazione di un signore, pesantemente multato per aver lasciato auto su marciapiede in Borgo Vico (qui la segnalazione), che immagino fosse in realtà parte dell’inutile isola pedonale dove tutti lasciano auto, senza creare alcun intralcio alla circolazione e ai pedoni, sono a evidenziare odierna situazione in via Rosales, dove degli incoscienti spesso parcheggiano auto a ridosso dell’entrata, senza alcun rispetto per l'Abc del codice della strada, creando notevole disagio non solo agli automobilisti che, svoltando, rischiano di rifarsi la fiancata (vedi video a seguire) ma anche ai pedoni, sopratutto quelli muniti di passeggini e carrozzine!

La situazione, quanto meno disdicevole, si ripete di sovente, sopratutto nei weekend e durante la stagione turistica, tante che è stata già segnalata al vostro giornale, obbligando i residenti a richiedere intervento della Polizia Locale, che però non sempre riesce a palesarsi in tempo reale per multare e far rimuovere i veicoli, permettendo cosi agli incivili di andarsene indisturbati, nonostante i disagi causati ai residenti!

Visto che gli ausiliari della sosta da questa parti non si vedono nemmeno per sbaglio, si potrebbe pensare di seguire uno dei suggerimenti del Sindaco e "far brillare" i veicoli dei maleducati….spesso con targa straniera, risolvendo la problematica in maniera definitiva!".