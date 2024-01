La creatività dei ticinesi nel parcheggiare in Italia

Difficile, se non impossibile, vedere nella vicina Svizzera scene come quella segnalata da un lettore che abita a Colverde: un'auto parcheggiata su un'aiuola. In Ticino, è cosa nota, sulle strade e nei parcheggi regna l'educazione, sicuramente più che in Italia. Ma sono frequenti le segnalazioni di auto con targa svizzera che una volta oltrepassato il confine vengono parcheggiate in modo a dir poco creativo. Al di là dei frequenti casi di divieto di sosta in centro a Como (talvolta persino nella Ztl) che hanno persino indotto il sindaco a dedicare un carroattrezzi ai ticinesi, certe scene si presentano un po' ovunque. Come nel caso della fotosegnalazione di Colverde, dove l'auto ticinese è stata parcheggiata sull'aiuola del supermercato di via Mariani a Parè.