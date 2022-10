Arena del Sociale: il parcheggio si paga solo in contanti, niente carte di credito

Il parcheggio, come è noto, è il più vicino al centro storico. Di proprietà dei palchettisti del Teatro Sociale di Como, è affidato a un secondo soggetto privato per la sua gestione quotidiana che è comunque automatizzata e quindi garantita H24. I prezzi sono adeguati a questo tipo di parcheggi, più cari quindi di quelli nei dintorni, ma il punto è un altro: il pagamento, andando contro ad ogni logica e comodità, soprattutto per i turisti (rimasti anche oggi increduli da questo "divieto"), è consentito solo in contanti. Non è ammesso, come scritto a carattere forti, in italiano e in inglese, sui cartelli informativi, alcun tipo di pagamento con carte elettroniche.

Sembra evidente, peraltro, che sia un precisa scelta e non un problema dovuto a un provvisorio guasto. Insomma, al di là delle inevitabili considerazioni che ognuno può fare, resta davvero da chiedersi per quale motivo un parcheggio privato all'interno di un luogo storico della città, debba vietare, quando ormai anche tutti quelli pubblici lo consentono, il mezzo di pagamento più utilizzato ormai da tutti. Si attendono spiegazioni. O aggiornamenti.