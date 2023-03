Dopo 6 anni riapre l'area di sosta sotto il Viadotto dei lavatoi: parcheggi gratuiti

Era l'agosto del 2017 quando il Comune di Como ha imposto il divieto di sosta nell'area di via dei Mulini al di sotto del Viadotto dei Lavatoi. Il divieto di sosta si era reso necessario per consentire lo svolgimento del cantiere per le operazioni messa in sicurezza e manutenzione del viadotto che, come noto, è rimasto chiuso al transito dei veicoli pesanti per anni. A distanza di 6 anni, finalmente, l'amministrazione comunale ripristina, con un provvedimento del dirigente del settore Strade, l'area di sosta con le stesse modalità che erano vigore prima dell'interdizione: sosta gratuita e senza limitazioni temporali. Da diverse settimane del resto si susseguono le segnalazioni di cittadini che hanno notato come l'area fosse ormai sgombera da qualsiasi elemento di cantiere e, quindi, fosse inutilmente ancora interdetta alle auto.