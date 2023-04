Parcheggio "azzurro" abusivo, Quadri cerca consensi ma i ticinesi difendono gli italiani

Continua la ricerca spasmodica di Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi, di parcheggi "azzurri" abusivi in Svizzera,sulle strisce o comunque dove non consentito. Tanto da istituire il premio settimanale per il peggior parcheggio di auto targate Italia in Ticino. La storia è lunga e tormentata, fatta di carri attrezzi, segnalazioni, proteste dei cittadini e bagarre politiche. Pochi giorni fa Quadri non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione per rilanciare la storia infinita delle discussioni tra auto ticinesi e italiane per quanto riguarda i parcheggi. Polemica, ad onor del vero, cavalcata anche dal sindaco Alessandro Rapinese che già in campagna elettorale aveva promesso guerra alle auto svizzere parcheggiate in sosta vietata. Però questa volta le cose non sono andate come voleva lui e moltissimo commentatori si sono "ribellati" a questa pratica spargi-odio. In tanti hanno scritto che è ora di farla finita con queste foto e si sono domandati se il consigliere della Lega Ticinese non avesse altro da fare se non continuare con questo "premio settimanale".

Scrive Davide: "Il signor Quadri deve avere troppo tempo libero. Perché auspico che pensi a queste stupidaggini durante il tempo libero e non mentre è pagato dai contribuenti" e ancora Niccolò: "Fomenti odio e poi non si lamenti se succedono fatti gravi da dover chiamare la polizia". In tanti cercano di normalizzare il tutto e scrivono che sono cose normalissime che "fanno anche i ticinesi in Italia". Che sia la fine di questa assurda strumentalizzazione?.