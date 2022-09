Parcheggi residenti a Como, domande entro l'1 ottobre

Si avvicina il termine per la presentazione delle richieste relative all'assegnazione dei parcheggi agevolati per i residenti. Tutte le domande dovranno pervenire entro l'1 ottobre, il sorteggio è fissato per il 17 ottobre alle 10 nella Sala Stemmi del Comune di Como.

Alla data di oggi (sabato 24 settembre) sono state approvate un totale complessivo di 1090 richieste (per gli stalli gialli e blu). Risultano in sospeso 63 domande di utenti che devono ancora regolarizzare il pagamento della marca da bollo. Chi presenterà la richiesta entro i termini avrà tempo fino al 4 ottobre per completare le procedure di pagamento. E' possibile inoltrare la domanda durante tutto l'arco dell'anno, i posti vengono assegnati in base alla disponibilità, il 17 ottobre nel corso del sorteggio, oltre alla distribuzione dei posti nelle zone più inflazionate, si compongono le graduatorie.

L'anno scorso sono pervenute entro i termini 1729 domande contro le 1583 del 2020. Il costo del permesso, come previsto dall’articolo 3 del Regolamento, è legato al prezzo vigente dell’abbonamento mensile urbano del trasporto pubblico locale ed è quindi soggetto a aumenti in caso di variazione delle tariffe.