Parcheggi per residenti: domande entro l’1 ottobre, tutte le novità

Como Servizi Urbani si occupa del rilascio dei permessi annuali per gli spazi di sosta riservati ai residenti (stalli gialli) e agevolati (stalli blu).

Diversi i cambiamenti introdotti con il nuovo Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale il 16

dicembre 2019, che permetteranno una migliore gestione del servizio.

La novità più importante riguarda le tempistiche, la data del sorteggio è fissata il 12 ottobre alle 10 presso la Sala Stemmi del Comune di Como, una scelta presa per venire incontro alle necessità dei residenti, come spiega il direttore generale Angelo Pozzoni: “Il precedente Regolamento prevedeva che la procedura di assegnazione si tenesse a metà dicembre e gli assegnatari avevano 15 giorni di tempo per pagare l’abbonamento annuale. Un periodo che coincideva con le festività natalizie, inoltre chi era rimasto fuori dal sorteggio, aveva poco tempo a disposizione per trovare un’alternativa per la propria auto”.

I contrassegni sono usufruibili a partire dall’1 gennaio e hanno validità di un anno. CSU quest'anno potrà rilasciare circa 1400 permessi. La zona più inflazionata è quella all’interno della Città Murata per quanto riguarda i posti auto riservati, mentre per gli

abbonamenti agevolati il settore 3 di via Santo Garovaglio. A causa dell’elevata domanda è necessario procedere con un sorteggio per l’assegnazione dei contrassegni che avverrà, come negli ultimi anni, in modalità elettronica.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata l’1 ottobre 2020. I moduli sono scaricabili dal sito, https://csusrl.it/modulistica/#parcheggi, tutta la documentazione compresi gli allegati e la marca da bollo, dovrà essere consegnata

esclusivamente a mano presso lo sportello per il pubblico di via Auguadri 18A. I sorteggiati riceveranno una raccomandata con l’assegnazione e il bollettino per il pagamento che dovrà avvenire entro il 15 novembre. I contrassegni per l’anno 2020 decadranno il 31 dicembre.

Esistono tre tipologie di permessi per i residenti a Como.

Posti auto riservati, segnaletica gialla, presenti nei settori urbani di Sant’Agostino-viaTorno, Città Murata, piazza Volta, viale Rosselli. Il numero dei permessi rilasciati coincide con il numero di stalli riservati, gli aventi diritto potranno sostare in un posto auto

qualunque nell’ambito del settore di appartenenza. Il costo annuo è pari a 380 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Abbonamenti agevolati senza riserva di posto, stalli blu, validi per le aree regolamentate con parcometro. Costo annuo 173 euro.

Spazi di sosta riservati, segnaletica gialla, in struttura coperta in via Borgovico. Costo annuo 690 euro.

Il costo dei permessi è calcolato sul prezzo dell'abbonamento mensile urbano del Trasporto Pubblico Locale di Como.