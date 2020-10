Parcheggi per residenti a Como, le richieste sono 1500

Sono 1500 le domande pervenute entro la scadenza di ieri, 1 ottobre agli sportelli di Como Servizi Urbani per ottenere un parcheggio in qualità di residente a Como. CSU registra un incremento di domande presentate da cittadini che non avevano mai fatto richieste in merito negli anni precedenti. Il 12 ottobre alle 10 si svolgerà presso la Sala Stemmi del Comune di Como il sorteggio per l'assegnazione dei posti nelle aree dove la domanda supera l'offerta: la zona 2 (Città Murata) e la zona 3 (area Valduce).

In rispetto alle normative covid l'ingresso al sorteggio sarà contingentato, potranno partecipare solo 30 persone. L’accesso in sala sarà garantito ai primi 30 che si prenoteranno scrivendo a: direzione@csusrl.it. I residenti che otterranno l'assegnazione del contrassegno per il 2021 riceveranno una comunicazione via mail e una raccomandata con le modalità di pagamento che dovrà essere saldato entro il 15 novembre.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno: se il settore è saturo le richieste si posizionano in coda a quelle pervenute entro l'1 ottobre e ordinate secondo la graduatoria del sorteggio, se nel settore prescelto invece ci sono ancora contrassegni disponibili l'assegnazione è diretta. I permessi sono usufruibili a partire dall’1 gennaio 2021 e hanno validità di un anno. I contrassegni attualmente in vigore decadranno il 31 dicembre. La modulistica è scaricabile da: https://csusrl.it/modulistica/#parcheggi. Per informazioni: 031/262256, posteggi@csusrl.it