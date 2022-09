Paratie, lo spostamento delle baracche di servizio dimezza il lungolago

I lavori delle paratie avanzano, come abbiamo raccontato in questo articolo, e il cantiere invade per la prima volta l'ex passeggiata Amici di Como. Dal 5 settembre sono infatti in corso i lavori per l'installazione delle baracche di servizio che saranno spostate dall'area di cantiere di Sant'Agostino a quella appunto del tratto di lungolago rimasto finora totalmente fruibile. Gli operai sono al lavoro e diverse piante e siepi sono state rimosse, così come tutta la parte di prato dove verranno poi installate le baracche di cantiere. Nello specifico la parte interessata è quella immediatamente adiacente alla biglietteria della Navigazione.

Lo spostamento delle baracche di cantiere da Sant’Agostino alla passeggiata di via Lungo Lario Trento, nell’area che confina con l’attuale biglietteria della Navigazione durerà ancora qualche giorno. I lavori prevedono un camminamento provvisorio al fine di mantenere attivo il passaggio pedonale e naturalmente la posa delle recinzioni di cantiere. In quest'area verranno quindi spostati uffici, spogliatoi e tutti i container di servizio. Una volta liberata l'area, inizieranno i lavori di pavimentazione del tratto compreso tra Sant’Agostino e la Darsena Ceccato.