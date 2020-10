Paratie, a giorni la posa dei pali di fondazione della prima vasca

Procedono come da agenda i lavori nel cantiere delle paratie di Como. Sono state completate le operazioni di livellamento e consolidamento del piano di posa della vasca 'A', mediante deposito di materiale inerte sul fondo. Si è poi proceduto all'abbassamento delle palancole lato lago, per garantire sia una maggiore facilità di manovra che una migliore operatività delle chiatte.

Dalla prossima settimana inizieranno le operazioni per la realizzazione dei pali di fondazione della vasca 'A'. "Come previsto dal cronoprogramma procedono i lavori di questa importante opera per Regione Lombardia" ha commentato l'assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

"Continueremo a dare ai cittadini - ha concluso - una comunicazione periodica e trasparente sull'evoluzione del cantiere, che monitoriamo quotidianamente e con costanza".