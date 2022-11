Lungolago, cantiere paratie: a giorni verrà installato il primo grande portone sul canale darsena

Inizia davvero a prendere forma il nuovo lungolago di Como, dove si lavora su più fronti. Ad aggiornarci sull'avanzamento dell'opera, la più discussa della storia di Como, è l'ingegnere responsabile del Cantiere, Andrea Perazzolo: "In questi giorni - spiega a QuiComo - stiamo lavorando sul tratto di passeggiata che va da Sant'Agostino sino al canale della darsena. Un tratto dove entro Natale contiamo di ultimare la pavimentazione in porfido. Lavoro che proseguirà poi sino a piazza Cavour. Per quanto riguarda invece il colpetamento del collegamento tra la nuova passeggiata e quella vecchia, unite da un invito con scalini, stiamo aspettando che il Comune di Como proceda con il tratto di suo competenza, dove verrà realizzata la pista ciclabile". I lavori sono stati assegnati ma la data di inizio di questo secondo cantiere non è ancora stata indicata.

"Inoltre - aggiunge l'ingegner Perazzolo - siamo all'opera in cantiere per posizionare il primo dei due grandi portoni che verranno alzati e abbassati per contenere il livello dell'acqua del lago. Contestualmente, stiamo inoltre posizionando tutti i sottoservizi e procedendo via via alla posa delle barriere a pacchetto che seguiranno tutto il perimetro del nuovo lungolago di Como. Le date rimangono quelle indicate a suo tempo, per cui entro la primavera contiamo di cincludere tutti i lavori di nostra competenza fino a piazza Cavour compresa, ovvero fino alla Navigazione".