Paratie di Como, prosegue la posa delle palancole del nuovo lungolago

Il cantiere delle paratie si presta persino a fasi spettacolari. Soprattutto quando sono in opera i grandi mezzi come le gru che si occupano di sollevare le palancole che vengono posate in questi giorni nel tratto più a lago. Oggi ad assistere a queste momento si sono visti in visita anche diversi addetti di Engeco, azienda di Appiano Gentile che si occupa di interventi di consolidamento strutturale di progetti medi e grandi.

Dunque il cantiere procede verso piazza Cavour in attesa che Regione trovi la soluzione per la posa delle palancole più vicine alla strada. Le trivelle fin qui utilizzate, con la roccia spessa provocavano troppe vibrazioni, ragione per cui si cercano soluzioni meno invasive senza però modificare il progetto. Intanto, come detto, si prosegue con la posa degli elementi che delimiteranno la nuova passeggiata allungata di molto verso l'interno del lago di Como.