Paratie, le prime foto della nuova passeggiata del lungolago di Como

Inizia davvero a prendere forma il nuovo lungolago di Como. Mentre il cantiere avanza senza sosta, con la promessa di consegnare il primo tratto da Viale Geno sino a piazza Cavour nella primavera del prossimo anno, sono infatti evidenti i primi significativi segnali che riporteranno i comaschi e i turisti a camminare in riva al lago di Como senza più ostacoli.

Gli addetti stanno infatti posando il porfido nella parte di passeggiata prominente al Lario, una lunga striscia di materiali che mette tra l'altro ben in evidenza le dimensioni del nuovo lungolago. Nelle foto scattate questa mattina, si possono anche notare le gradinate bianche che riportano il livello della passeggiata in connessione con quella vecchia e alberata dove sarà poi realizzata la pista ciclabile.

Insomma la parola fine non è ancora vicinissima ma certamente sembra che il cantiere sia sulla buona strada per dare l'atteso addio alla città entro il 2024. Contestualmente alla posa del porfido,i tecnici e gli operai stanno lavorando anche alla realizzazione del primo dei due grandi portoni, che verranno alzati e abbassati per contenere il livello dell'acqua del lago, alla posa di tutti i sottoservizi e delle barriere a pacchetto che via via seguiranno tutto il perimetro del nuovo lungolago di Como.