Paratie di Como, in settimana arrivano le palancole

L'ingegner Perazzolo: "Stiamo accelerando per poi lavorare in superficie"

Si procede senza intoppi al cantiere delle paratie di Como. Abbiamo fatto il punto della situazione con il responsabile dei lavori, l'ingegner Perazzolo: "Stiamo procedendo con la messa in opera dei pali di fondazione della vasca A, il 50% è già stato posizionato. In viale Geno stiamo invece eseguendo il prescavo delle barriere profonde che vengono inserite sotto le barriere a pacchetto. In settimana arriveranno le palancole e in questa fase dobbiamo accelerare i lavori propedeutici alla parte di superficie in calcestruzzo. Tutto è comunque allineato al cronoprogramma stabilito per l'opera delle paratie".

Una nuova importante conferma a testimonianza del fatto che questa sembra essere davvero la volta buona per vedere terminato il lungolago di Como, anche alla luce del gruppo di lavoro istituito dal Comume di Como per gli arredi di superficie. La data ipotizzata per la fine dei lavori resta quindi quella del 27 aprile 2023. Mesi alla mano, mancherebbero così poco più di due anni per l'attesa restituzione alla città di Como uno dei suoi luoghi simbolo dopo 3 lustri di odissea.