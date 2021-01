Paratie di Como, gruppo di lavoro per gli arredi del lungolago

Mentre i lavori per le paratie procedono senza intoppi, il Comune getta le basi per la parte che riguarda i lavori di superficie del nuovo lungolago di Como, ovvero gli arredi che andranno a completare l'opera. Palazzo Cernezzo ha così costituito un gruppo di lavoro dedicato all'opera, così come giustamente sollecitato necessità è dagli assessori Marco Butti, Pierangelo Gervasoni e Marco Galli, rispettivamente Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente. La squadra prevede una serie di professionalità appartenenti ai diversi settori coinvolti, al fine di poter rispondere adeguatamente a tutte complessità che saranno coinvolte dal progetto.

Al personale dirigente, sarà quindi affiancato anche quello tecnico e amministrativo in servizio al Comune di Como. Il coordinamento delle attività è stato affidato a l'ingegner Ciro de Bartolo, dirigente del settore Reti Strade, Acque e Mobilità. Conseguentemente fanno parte del gruppo i direttori dei diversi uffici coinvolti: Rossana Tosetti per l'Ambiente, Parchi e Giardini; Giuseppe Ruffo, Opere Pubbliche e Pianificazione del Territorio, Antonio Ferro, Patrimonio e Demanio; Andrea Romoli Venturii, Appalti e Contratti. Un'equipe che dovrà lavorare nei tempi necessari al fine di allinearsi al cantiere in corso senza provocare ritardi.