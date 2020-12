Paratie di Como, demolito il vecchio pontile

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il cantiere delle paratie sta procedendono alla demolizione della piattaforma a lago, ovvero il vecchio pontile biglietteria del lungolago di Como. I lavori di rimozione si concluderanno come annunciato entro domani, domenica 13 dicembre.

Il fine di questa operazione è quello di ultimare la posa dei pali che reggeranno la vasca A del progetto di Regione Lombardia. Un altro pezzo del vecchio lungolago, una piattaforma diventata negli ultimi anni una sorta di vista point, se ne va, a dimostrazione che questa per il nuovo lungolago sembra essere davvero la volta buona dopo 12 anni di penitenza e carte bollate.

"La scorsa settimana - aveva spiegato l'assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori - mi sono recato a Como con il sindaco Mario Landriscina per effettuare un sopralluogo al cantiere delle paratie del lungolago, attualmente, uno tra i più importanti della Lombardia. I lavori in corso d'opera proseguono a pieno ritmo e seguono il cronoprogramma previsto. Confidiamo di concludere l'attuale fase di posa dei pali per la fondazione della vasca 'A' proprio entro le prossime settimane"..

"Nonostante i lavori siano nella loro piena realizzazione - ha aggiunto Sertori - come previsto dal progetto e dai numerosi confronti avuti con il comune di Como, la viabilità risulta essere ordinaria, così come la situazione per i pedoni, che possono continuare a percorrere in assoluta sicurezza anche la tratta oggetto di lavori".