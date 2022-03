Lungolago di Como, cantiere quasi a metà ma con l'incognita materie prime

I lavori per la realizzazione del nuovo lungolago di Como avanzano e l'assessore regionale Massimo Sertori ha fatto visita oggi per fare il punto sul cantiere delle paratie: “Siamo al 40% dell'opera - ha spiegato Sertori - la parte più delicata dell'opera, la complessa infissione delle palancole e la relativa realizzazione delle vasche, è stata completata. Ora si piò dire che la strada si avvia verso la discesa. In queste settimane gli addetti stanno lavorando alla posa della vasca sul tratto di Lungolago Trieste: sarà lunga 120 metri Si tratta di circa 10mila metri cubi disponibili a ricevere l’acqua che verrà pompata fuori quando il livello del lago di Como sarà troppo alto".

"Finalmente vediamo - ha affermato invece Alessndro Fermi, presidente del consiglio regionale Lombardo - la luce in fondo al tunnel. Il sopralluogo di oggi rende merito alla scelta coraggiosa compiuta da Regione Lombardia quando decise di farsi direttamente carico del problema delle paratie e si assunse la responsabilità di trovare una soluzione definitiva. I lavori proseguono nel rispetto del crono programma concordato, nonostante la gravità della crisi internazionale e le inevitabili ripercussioni sui costi e la fornitura dei materiali. Questo è un cantiere che riveste priorità assoluta per Regione Lombardia, i lavori non devono fermarsi e sarà messa in campo ogni azione possibile perché proseguano senza alcuna interruzione”.

Per quanto riguarda i già discussi arredi del lungolago, Landriscina ha voluto rassicurato in questi termini: "Entro i prossimo aprile avremo sul tavolo il progetto esecutivo che è stato modificato e migliorato".