Paola Capozzi nuovo vicario del questore di Como

Si è insediato oggi il nuovo vicario del questore di Como, Paola Capozzi. Il primo dirigente della Polizia di Stato è subentrata a Pietro Morelli, divenuto vicario del questore di Genova. Morelli è stato salutato con affetto e auguri di ulteriori successi personali e professionali dal questore Biagioli, dai funzionari e da tutto il personale.

Capozzi è nata a Torino nel 1966, è madre di due figli e ha frequentato il corso di formazione quadriennale presso l'Istituto Superiore di Polizia di Roma dal 1986 al 1990. Nel 1992 ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma. Nel corso della sua carriera ha diretto la Scuola di Polizia di Piacenza e il Compartimento della Polizia Cibernetica prima in Liguria e poi in Piemonte e Valle d’Aosta. Ha inoltre prestato servizio presso la questura di Genova e al commissariato di polizia stradale di Ivrea. Il suo ultimo incarico è stato quello di vicario del questore di Cuneo.